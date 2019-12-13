AÖL soru ve cevapları açıklandı! Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL öğrencileri 6-7 Aralık'ta 2019-2020 1. dönem sınavına girdiler. 6 gündür soru ve cevaplar beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı bugün saat 15.00'te sour ve cevapları yayımladı. Öğrenciler şimdi "Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

SORU VE CEVAPLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarına ilişkin MEB'den herhangi bir duyuru yapılmış değil. Sınav sonuçlarının yayınlanması yaklaşık 25 gün sürerken beklenen tarih 2 Ocak 2020...