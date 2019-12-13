MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖL soru ve cevapları açıklandı! Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
13.12.2019 - 18:56 |

AÖL soru ve cevapları açıklandı! Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lise sınavları geçen hafta sonu gerçekleşti. Öğrenciler günlerdir soru ve cevapları beklinyordu. MEB bugün saat 15.00'te soru ve cevapları yayımladı. Şimdi gözler sonuçlarda...

AÖL soru ve cevapları açıklandı! Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

 

AÖL öğrencileri 6-7 Aralık'ta 2019-2020 1. dönem sınavına girdiler. 6 gündür soru ve cevaplar beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı bugün saat 15.00'te sour ve cevapları yayımladı. Öğrenciler şimdi "Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

SORU VE CEVAPLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarına ilişkin MEB'den herhangi bir duyuru yapılmış değil. Sınav sonuçlarının yayınlanması yaklaşık 25 gün sürerken beklenen tarih 2 Ocak 2020...

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber