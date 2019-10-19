Ara Güler anıldı

Geçen yıl kaybettiğimiz usta fotoğrafçı Ara Güler, ölümünün birinci yıl dönümünde önceki gün Ara Güler Müzesi’nde törenle anıldı. Törene Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, fotoğraf tarihçisi küratör Engin Özendes, fotoğrafçı küratör Merih Akoğul, Güler’in dostları ve gazeteciler katıldı. Törenin açılış konuşmasında Çağla Saraç, “Ara Güler, ülkemiz adına gurur verici eserlere imza atmış, bir fotoğraf dehasıydı. Ne mutlu ki Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi’ni onun sağlığında, onun katkısıyla hayata geçirdik” dedi.



Gazeteci Yağız Şenkal’ın hazırladığı ve 2018 yılında yayınlanan “Islık Çalan Adam” belgeseliyle birlikte tören başladı. Ardından Umut Sülün, Engin Özendes ve Merih Akoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi yapıldı. Konuşmacılar, Güler ile ilgili anılarını paylaştı. Çağla Saraç, “Ara için bir şeyler söylemek hem çok kolay hem çok zor. O, benim çok yakın bir dostumdu. Böyle kasvetli hüzünlü günleri ve yerleri sevmezdi. Eğer mecburen öyle yerlere katıldıysa mutlaka bir espriyle oranın havasını değiştirirdi. Ben de böyle bir günde her ne kadar kendime hüzün duymayacağıma söz verdiysem de yine tabii garip bir biçimde içim buruk” dedi. Ayrıca Saraç, Ara Güler için yazdığı “Yaşama bakışın, bilgin, karşında duran olayı okuyuşun ve bu anı fotoğraflarına yansıtışın nedeniyle seni çok seviyoruz” sözleriyle başlayan mektubunu okudu.