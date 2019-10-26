Ara tatil ne zaman başlıyor? Ara tatiller kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sürelerini açıkladı. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatiller için öğrenciler heyecanlı bekleyiş içerisinde. Peki, ilk ara tatil hangi gün başlıyor? Ara tatil kaç gün sürüyor?

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.