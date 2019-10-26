26.10.2019 - 14:40 |
Ara tatil ne zaman başlıyor? Ara tatiller kaç gün sürecek?
Ara tatil ne zaman başlıyor? Öğrenci ve veliler bu sorunun yanıtını merak ediyor. MEB tarafından bu sene ilk kez uygulamaya alınacak olan ara tatiller kaç gün sürecek? İşte 2019 yılı ilk ara tatilin başlayacağı tarih.
Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sürelerini açıkladı. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatiller için öğrenciler heyecanlı bekleyiş içerisinde. Peki, ilk ara tatil hangi gün başlıyor? Ara tatil kaç gün sürüyor?
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.
İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.
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