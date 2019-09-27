Arabada sigara içme cezası ne kadar? Özel araçta sigara yasağı uygulanıyor

Özel araçta sigara içmenin yasak olduğuyla ilgili mevzuat, 24 Mayıs 2013 tarihinde üzerinde gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte yürürlüğe girmiş ve kanunlaşmıştı.

İŞTE O MADDE:

"Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, ”

“Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilir.”

Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri harekete geçti. Yapılan uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere ceza kesildi.

ARABADA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR?

2019 yılında uygulamaya alınan arabada sigara içme cezası 153 lira olarak belirlendi. Çeşitli illerde yapılan denetimlerde birçok sürücüye ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.