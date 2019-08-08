Araç içerisinde korkunç infaz!

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 06 FS 4804 plakalı otomobilin içerisinde bir kişi silahla vuruldu. Silah sesini duyan vatandaşlar araç içerisinde vurulmuş biri olduğunu görerek sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Zinnur Erol olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü şahitlerinin araç içerisinde yaşanan tartışmanın ardından bir kişinin dışarı çıktığını ve içerideki kişiyi vurduğunu, daha sonra da silahı bir poşete koyarak olay yerinden dolmuşla ayrıldığını iddia ettiği öğrenildi. Olayı duyan Zinnur Erol'un yakınları olay yerine geldi. Erol'un hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı.