MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAraya giren eniştesini vurdu!
03.10.2019 - 17:08 | | İHA

Araya giren eniştesini vurdu!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada olay sonrası kaçan şüpheli kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, tartışma sırasında kendisini engellemeye çalışan eniştesini kazaen vurduğu öğrenildi.

Araya giren eniştesini vurdu!

İbrahimce Mahallesi Çardaktepe mevkiinde dün gece saat 21.30 sıralarında iki aile arasında tartışma çıkmıştı.

İddiaya göre, şüpheli S.D. (25) elindeki tüfekle olay yerine giderken eniştesi olan Hasan Nail Çalgı (32) kendisini engellemeye çalışmış, bu sırada kazaen tüfeğin ateş alması sonucu Çalgı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ardından ise S.D.'nin kalabalık gruba pompalı tüfekle ateş etmesi sonucunda 9 kişi hafif derecede yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan S.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

 

 

Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga.Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’nda duruşma sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyeler ve çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı

Sokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı

İlk OGM sonuçları açıklandı! Sözleşmeli personel alım sonuçları sorgulama

İlk OGM sonuçları açıklandı! Sözleşmeli personel alım sonuçları sorgulama

18 yaşındaki genç, babaannesini boğarak öldürdü!

18 yaşındaki genç, babaannesini boğarak öldürdü!

Korkunç ölüm! Ağırlığını taşıyamayınca...

Korkunç ölüm! Ağırlığını taşıyamayınca...

Sıradaki Haber