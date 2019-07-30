MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemArazide başladı, hurdalık deposuna sıçradı: Araçlar bu hale geldi
30.07.2019 - 18:32| İHA

Arazide başladı, hurdalık deposuna sıçradı: Araçlar bu hale geldi

Denizli’de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçradı. Yangında 5’i hurda 6 araç yandı.

Arazide başladı, hurdalık deposuna sıçradı: Araçlar bu hale geldi

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi 9036 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, bölgedeki bir arazide anızları yakmak için yakılan ateş daha sonra kontrolden çıkınca arazinin yanı başındaki yediemin deposunu sıçradı. Burada aralarında minibüs, kamyonet ve otomobilinde olduğu 5 hurda araç ile kullanılan 1 minibüs olmak üzere toplam 6 araç alevlere teslim oldu.

Arazide başladı, hurdalık deposuna sıçradı: Araçlar bu hale geldi

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek daha fazla aracın yanmasının önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazide başladı, hurdalık deposuna sıçradı: Araçlar bu hale geldi

 

"Satılık köpek" ilanlarıyla dolandırıcılıkMuğla'nın Fethiye ilçesinde köpek satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınana 3 kişiden biri tutuklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaralı Kuşlar 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül, Levent'e yakalanıyor mu?

Yaralı Kuşlar 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül, Levent'e yakalanıyor mu?

"Satılık köpek" ilanı verip 100 kişiyi dolandırdılar

"Satılık köpek" ilanı verip 100 kişiyi dolandırdılar

Arazide başladı, hurdalık deposuna sıçradı: Araçlar bu hale geldi

Arazide başladı, hurdalık deposuna sıçradı: Araçlar bu hale geldi

Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır? 30 Temmuz ipucu sorusu

Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır? 30 Temmuz ipucu sorusu

Sıradaki Haber