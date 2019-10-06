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06.10.2019 - 09:04 |

Arda Ayten'in yaşı ve aldığı eğitim merak ediliyor! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak adından söz ettiren Arda Ayten, yarışmada büyük heyecan yarattı. Stüdyodaki izleyiciler ve ekran başındaki izleyicileri şaşkınlığa uğratan Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruya ulaştı. Ve 1 milyonluk soruyu doğru yanıtladı. İşte Arda Ayten'in yaşı, eğitimi ve hayatına dair diğer bilinenler...

Arda Ayten'in yaşı ve aldığı eğitim merak ediliyor! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor..

Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı..

Kediyi ezmemek için kaza yaptılar!Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki bir motosikletli, önüne çıkan kediyi ezmemek için ani fren yapınca yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı.
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