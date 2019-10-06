Arda Ayten'in yaşı ve aldığı eğitim merak ediliyor! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor..

Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı..