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02.12.2019 - 22:03 |

Aristo'nun Hayvanlar Tarihi adlı eserinde aptal dediği hayvan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümüne oldukça enteresan bir soru damga vurdu. Peki merakla araştırılan Aristo'nun Hayvanlar Tarihi adlı eserinde aptal dediği hayvan hangisidir?

Aristo'nun Hayvanlar Tarihi adlı eserinde aptal dediği hayvan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Aristo'nun Hayvanlar Tarihi adlı eserinde aptal dediği hayvan hangisidir?

CEVAP: Ahtapot

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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