Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanı! Ekip, şebekenin peşinde...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu akşam heyecan dolu bir bölüm ile ekrana gelecek. Peki Arka Sokaklar 527. bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tunç ve arkadaşına saldıran tinerci genç saklandığı yerde ekibimiz tarafından yakalanıyor. Ondan alınan istihbarat ile torbacıların başındaki kişiye de ulaşılıyor. Büyük çetenin küçük bir taşı olduğu görülen adam sorguya alınıyor. Ondan alınacak bilgiler ışığında uluslararası suç şebekesini ortaya çıkarmaya çalışan ekip büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Şebekenin avukatlığını yapan kadın takibe alınıyor. Onu takip eden kişi ise, Bahar... Şebekenin adamları avukatın takip edildiğini fark ediyorlar ve Bahar'a pusu kuruyorlar. Adamlar Bahar'ın arabasını yaylım ateşine tutuyorlar.

Tunç ve arkadaşına saldıran tinerci gencin akıbeti ne olacak? Mesut onu öldürecek mi? Ekip, şebekeye ulaşabilecek mi? Bahar, bu saldırıdan yara almadan kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 527. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ARKA SOKAKLAR 527. BÖLÜM FRAGMANI