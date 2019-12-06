Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanı! Ekip Zeliş'i kurtarabilecek mi?

Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar bu hafta yine çok heyecanlı. Kanal D'nin uzun soluklu dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut yaşadıklarına dayanamayıp intihar edeceği sırada silah tutukluluk yapar. Tam Akif’in silahını aldığı sırada teröristler gelir ve Mesut ikisini de vurur. Bu sırada Cemaller çatışmaya devam ederken, Hamza kaçar. Mesut ise, hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü durumdadır.

Mesut ve Cemal ruhen yıkık olsalar da artık İstanbul’dalardır. Mesut, Selin’i ziyarete gider. Selin, Mesut’ta bir tuhaflık olduğunu fark eder.

Tarık, Zeliha’yı eve kapatmış, psikolojik baskı yapmaya devam etmektedir. Genç kızın dengesi iyice alt üst olmuş, yaşadıklarının şokundadır.

Pınar’ın ikiz bebekleriyle ilgili sıkıntıları vardır. Bebeklerden birinin sağlık açısından alınması gereklidir; ancak, Pınar istemez.

ARKA SOKAKLAR 534. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ARKA SOKAKLAR 534. BÖLÜM FRAGMANI