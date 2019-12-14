14.12.2019 - 10:24 |
Arka Sokaklar 535. bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 536. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar 535. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da Zeliş'in hayatı tehlikedeydi. Hüsnü Çoban biricik kızını kurtarabilmek için mücadele etti. Ekrana gelen son bölüm ardından ise 536. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 535. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi son bölümde Tarık'ın elinde rehine olan Zeliş'in haberini alan Hüsnü Çoban deliye döner. Tarık'ın tehditleri Hüsni komiser'i sinirlendirse de Zeliş'i kurtarmak için yanlış bir hamle yapmayacaktır.
Babasının Tarık hakkındaki sözlerini dikkate almayan Zeliş, yayınlanan yeni bölüm fragmanında Tarık'ın gerçek yüzünü görecektir. Arka Sokaklar son bölüm izlemek ve yeni bölüm fragmanında neler yaşanacağını haberimizden görebilirsiniz
ARKA SOKAKLAR 535. SON BÖLÜM İZLE
ARKA SOKAKLAR 536. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.