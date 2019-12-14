Arka Sokaklar 535. bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 536. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 535. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi son bölümde Tarık'ın elinde rehine olan Zeliş'in haberini alan Hüsnü Çoban deliye döner. Tarık'ın tehditleri Hüsni komiser'i sinirlendirse de Zeliş'i kurtarmak için yanlış bir hamle yapmayacaktır.

Babasının Tarık hakkındaki sözlerini dikkate almayan Zeliş, yayınlanan yeni bölüm fragmanında Tarık'ın gerçek yüzünü görecektir. Arka Sokaklar son bölüm izlemek ve yeni bölüm fragmanında neler yaşanacağını haberimizden görebilirsiniz

ARKA SOKAKLAR 535. SON BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR 536. YENİ BÖLÜM FRAGMANI