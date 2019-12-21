Arka Sokaklar 536. bölüm full izle | Arka Sokaklar 537. bölüm fragmanı

Kanal D'ni uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar cuma günleri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurye yavaş yavaş köşeye sıkışıyor. Ekibin operasyonları ile sokaklardaki hükmünü kaybeden Kurye bir numaralı adamı Bülent ile de anlaşmazlık içine giriyor. Bülent'e artık ihtiyacı olmadığını görüyor ve onu vuruyor. Bu anlara da Zeliş tanık oluyor. Zeliş, Kurye'den kaçmak için kendisini odaya kilitliyor ve babası Hüsnü'yü arıyor. Hüsnü ve ekip Zeliş'in kaldığı zor durum yüzünden elleri kolları bağlı olarak çaresizce çırpınıyor. Kurye'nin, Zeliş'e zarar vermeden kurtarılması için plan yapan ekip beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

Hakan, eskort Dilek ile yaşadığı ilişki yüzünden açığa alınıyor. Ekibin kendisine yüz çevirdiğini düşünen Hakan yalnız hayatına geri dönüyor. Evine giden ekip onun kötü hayatına şahit oluyorlar.

Mesut, Selin'in Dr. Mehmet ile olan yakınlığından dolayı kıskançlık triplerine giriyor. Bu davranışları Selin'in kendisinden uzaklaşmasına neden oluyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM FULL İZLE

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öldüğü düşünülen Kurye ortaya çıkıyor ve Zeliş'in kabusu olmaya devam ediyor!

Kurye, adli tıp kurumunun bilgisayararını hackleyerek kendisini öldü göstermeyi başarmıştır. Zeliş ise, Kurye'nin öldüğünü düşünerek normal hayatına devam eder. Karşısında kanlı canlı Kurye'yi görünce büyük şok yaşıyor. Tekrar onun eline düşüyor. Bahar, savcılık kararıyla gözaltına alınıyor. Başta Bahar olmak üzere tüm ekip bu kararı şaşkınlıkla karşılıyor. Ali'nin hamile eşi Pınar fenalaşıyor. İkiz bekleyen aile Pınar'ın kötüleşmesi üzerine büyük üzüntü yaşıyor. Eskort Dilek'in savcılığa verdiği ifade Hakan'ın başını yakmaya yetiyor!

ARKA SOKAKLAR 537. BÖLÜM FRAGMANI