Arka Sokaklar 536. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle

Arka Sokaklar 536. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Hakan'ın eskort kızla ilişkisi olduğunu öğrenen afallarken bu konuyu dile getirdiğinde Hakan'dan büyük tepki görüyor. Asıl bomba gelişme ise Zeliş cephesinde yaşanıyor. Zeliş sevdiği adamın yani Tarık'ın bir katil olduğunu öğreniyor Fakat her şey için geç kalmış durumda... Tarık'ın adam vurmasına şahit olan Zeliş kaçıyor, Tarık da peşine düşüyor. Şimdi Zeliş'in başına neler geleceği araştırılıyor.

YENİ BÖLÜMDE DETAYLAR

Zeliş, sevdiği adamın gözünü kırpmadan adam vurduğunu görüyor!

Kurye ve Bülent anlaşmazlık yaşarlar. Bülent, Kurye'nin gözünden düşmüştür. Kararını verir ve onu vurur. Bu sırada onları izleyen birisi daha vardır: Zeliş... Zeliş, aşı olduğu Tarık'ın (Kurye) gerçek yüzünü görmüştür artık. Kurye de, Zeliş'i fark eder. Zeliş ondan kaçmaya çalışır. Kurye, Zeliş'in peşine düşer. Zeliş, Kurye'den kaçmayı başarabilecek mi? Kurye, kendisini gören Zeliş'e zarar verecek mi?

Bahar, Hakan'ın eskort bir kızla ilişkisi olduğunu öğrenir. Hakan'ın bu ilişkisi karşısında büyük şaşkınlık yaşar. Ondan bunun hesabını sorar. Hakan ise, kendisine bu sorunun sorulmasına katlanamaz. Bahar'a sert tepki göstererek oradan uzaklaşır. Hakan, Dilek ile olan ilişkisinde nasıl bir durumun içine düşecek? Dilek'in evinde olanlar Hakan'ın başına nasıl bir bela açacak? Ekip arkadaşları ile nasıl sorunlar yaşayacaklar?

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