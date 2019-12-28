Arka Sokaklar 537. bölüm full izle | Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 537. bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D'nin fenomen dizisi yine çok konuşulacak dakikalara imza attı.

ARKA SOKAKLAR 537. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurye'nin peşindeki ekibimiz öldüğü haberi ile rahat bir nefes almıştı. Fakat, adli tıptan gelen yeni bilgilerle yaşadığı ortaya çıkıyor. Adli tıbbın bilgisayarını hack'leyen Kurye, herkesi atlatıp gizlenmeyi başarıyor. Rıza Baba kendisine gelen yeni bilgilerle Kurye'nin yaşadığını ekibiyle paylaşıyor ve tekrar onun peşine düşülüyor. Hüsnü, bu haberi Zeliş'ten gizleyerek yeni bir travma yaşamasına engel olmaya çalışyor; fakat Kurye, Zeliş'in peşine ve ekiple hesaplaşma peşine düşüyor. Pınar, ikiz bebekleri ile ilgili sıkıntı yüzünden hastaneye kaldırılıyor. Bir bebeğin karnında ölmesi üzerine ikinci bebeğin de alınma durumu doğuyor. Ameliyat sonrası ekip ve Zeliş, Rıza Baba ve ailesine destek için hastaneye gelirler. Kurye de hastanededir. Zeliş'in karşısına dikilerek ona büyük bir şok yaşatır ve ailesi ile tehdit ederek intikam hamlesini başlatır...

ARKA SOKAKLAR 537. BÖLÜM FULL İZLE

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar dün akşam 537. bölümü ile ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 538. yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.