Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik kaç yaşında?

Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 12 senedir Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.