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03.10.2019 - 12:22 |

Arka Sokaklar fragman! Yeni bölümde büyük sır...

Arka Sokaklar 525. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Kanal D'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümünde Cemal’in özel hayatıyla ilgili sırrı, ekip tarafından merak konusu oluyor. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanları...

Arka Sokaklar fragman! Yeni bölümde büyük sır...

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar yeni bölümünde heyecan dorukta. Arka Sokaklar 525. yeni bölümüyle Cuma akşamı 20:00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 525. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

 Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser’in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf’la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf’un acı bir şekilde ölmesi, Ahu’yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer.

Savcı Ceyda, Engin’in ve ekibin üzerine gitmeye başlar. Ekip, Ahu’yu takip ederek Ekrem’in elinden kurtarır. Ancak ipuçları ekibi Sait’e götürmektedir. Acaba ekip görünenlerin ötesinde büyük bir güç ve organize bir suç örgütüyle mi karşı karşıyadır?

Öteki taraftan hayat devam etmekte, Hüsnüler de Tekin’in rol aldığı dizinin heyecanı yaşanmaktadır. Yoksa bu işlerden Hüsnü Başkomiser’in başına yeni dertler mi açılacak?

Mahkum bir baba, kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadın, karşılık bulamayan bir aşk, gizemli bir cinayete dönüşür. Ekip bu şiddeti önlerken, bir aile dramına şahit olur.

ARKA SOKAKLAR FRAGMAN

 

Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesiİklim değişikliği ile birlikte son olarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında görülen Balon Balığı saldırısı ile 8 yaşında bir kızın parmağı kopmuştu. Yaşanan olaya dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Denizde balığa çıkan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasınlar. Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz" dedi.
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