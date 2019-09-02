Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı...

Arka Sokaklar 522. bölümü ile yeni sezona merhaba diyecek. Dizide bu sezon Furkan Göksel (Metin Çoban) ve İpek Usta'yı (Pınar) göremeyeceğiz. Fakat Ecem Öz, Gamze Topuz, Ela Yörüklü ve Yiğitcan diziye dahil olan isimler...

Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken detay ise Rıza Baba'nın Mesut Komiser'in fotoğrafını panodan kaldırması oldu. Bu hareket akıllara "Mesut Komiser diziden ayrılıyor mu?" sorusunu getirirken Mesut Komiser, yüzü görünmese de fragmanda yer aldı.

Yeni sezonda neler yaşanacağı merakla bekleniyor ve seyirciler "Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar 14. sezonuyla 13 Eylül Cuma günü sevenleriyle buluşacak. Dizinin başlama saati ise 20.00...