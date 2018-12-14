Arka Sokaklar son bölüm ardından 500. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 499. son bölümü ile ekrana geldi. Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta Ivana'yı kurtarmaya çalıştı. Hüsnü Çoban'ın mahallesine taşınanan Meryem komiser ile iyi ilişkiler kurmaya başladı. Evde yaşanan kaza ise çocukarın eve gelmesi ile bir anda yanlış anlaşılmaya neden oldu. Peki Arka Sokaklar 500. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 500. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.

ARKA SOKAKLAR 499. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gizemli bir adam Ivana’yı tabuta koyup yirmi saatlik oksijen tüpüyle baş başa bırakmıştır. Ivana için İgor isimli müşteriyle alışveriş yapılmaktadır. Ekibimiz istihbarattan aldığı bilgi doğrultusunda İvana’yı kurtarmak üzere harekete geçer. Ivana’nın oksijen tüpü bitmeden kurtarılması gerekmektedir.

Nazike güne gittiği sırada Meryem isimli, genç yaşta kocasını kaybetmiş bir kadınla tanışır. Kadını içten içe Hüsnü’ye yakıştırır. Meryem mahallede çantasını kapkaççıya kaptırır. Hüsnü kapkaççıyı yakalar ve Meryem’e çantasını teslim eder. Kadın Hüsnü’ye müteşekkirdir. Meryem, Nazike’ye tabağını getirmeye geldiğinde, Hüsnü’yle tekrar karşılaşırlar. Tesadüfler Hüsnü ve Meryem’i bir araya getirmektedir.

Selin ve Mesut, nikah için gün almaya karar verirler. Nikah dairesinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. Mesut acaba nikah işinden vaz mı geçecektir?