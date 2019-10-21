ArkadaÅŸlarÄ± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama... Kanlar iÃ§inde kaldÄ±

Olay, Ã¶ÄŸlen saatlerinde, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Lise 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Ebru Y.,Â henÃ¼z bilinmeyen nedenle 2'nci kattaki sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n penceresine Ã§Ä±ktÄ±. Bu sÄ±rada durumu fark eden arkadaÅŸlarÄ± Ebru Y.'nin yanÄ±na gidip, kendisiyle konuÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kna olmayan Ebru Y. kendisini boÅŸluÄŸa bÄ±raktÄ±. Beton zemine dÃ¼ÅŸen Ebru Y. kanlar iÃ§inde kaldÄ±.

Ã–ÄŸretmenlerin ihbarÄ± Ã¼zerine okula gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lanÂ Ebru Y.,Â Hitit Ãœniversitesi Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak, tedaviye alÄ±ndÄ±.

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