MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemArkadaÅŸlarÄ± ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ± ama... Kanlar içinde kaldÄ±!
21.10.2019 - 18:41 | | DHA

ArkadaÅŸlarÄ± ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ± ama... Kanlar içinde kaldÄ±!

Ã‡orum'da, lise 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisiÂ Ebru Y. (15), okulun 2'nci katÄ±ndaki sÄ±nÄ±fÄ±ndaki pencereden kendisini attÄ±. Beton zemine dÃ¼ÅŸÃ¼p yaralanan Ebru Y. hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±.Â

ArkadaÅŸlarÄ± ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ± ama... Kanlar içinde kaldÄ±!

Olay, Ã¶ÄŸlen saatlerinde, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Lise 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Ebru Y.,Â henÃ¼z bilinmeyen nedenle 2'nci kattaki sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n penceresine Ã§Ä±ktÄ±. Bu sÄ±rada durumu fark eden arkadaÅŸlarÄ± Ebru Y.'nin yanÄ±na gidip, kendisiyle konuÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kna olmayan Ebru Y. kendisini boÅŸluÄŸa bÄ±raktÄ±. Beton zemine dÃ¼ÅŸen Ebru Y. kanlar iÃ§inde kaldÄ±.

ArkadaÅŸlarÄ± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama... Kanlar iÃ§inde kaldÄ±

Ã–ÄŸretmenlerin ihbarÄ± Ã¼zerine okula gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lanÂ Ebru Y.,Â Hitit Ãœniversitesi Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak, tedaviye alÄ±ndÄ±.

Â 

BaÄŸcÄ±lar'da yer kavgasÄ± cinayeti ÅŸüphelisi 2 kiÅŸi yakalandÄ±BaÄŸcÄ±lar'da, hamallÄ±k yapan iki grup arasÄ±ndaki yer tutma kavgasÄ± sÄ±rasÄ±nda Mehmet Aslan'Ä±n silahla vurularak öldürmesi olayÄ±nÄ±n ÅŸüphelisi 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
daha fazla video iÃ§in
GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Yatak odasÄ±nda baÅŸlarÄ±ndan vurulmuÅŸ halde bulundular! Kan donduran not

Yatak odasÄ±nda baÅŸlarÄ±ndan vurulmuÅŸ halde bulundular! Kan donduran not

Hadi ipucu sorusu cevabÄ± 21 Ekim! Ticaretin elektronik ortamlarda gerçekleÅŸtirildiÄŸi sektörün adÄ± nedir?

Hadi ipucu sorusu cevabÄ± 21 Ekim! Ticaretin elektronik ortamlarda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi sektÃ¶rÃ¼n adÄ± nedir?

KayÄ±npeder dehÅŸeti devam ediyor! Yine serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

KayÄ±npeder dehÅŸeti devam ediyor! Yine serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Bunu yapan aÄŸabeyi! Her yerde aranÄ±yor

Bunu yapan aÄŸabeyi! Her yerde aranÄ±yor

SÄ±radaki Haber