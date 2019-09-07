07.09.2019 - 16:26| DHA
Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın
İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürece kontrol altına alındı.
Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlardan sıçrayan alevler daha sonra ormanlık araziye yayıldı. Yangını gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler kontrol altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeEskişehir’de Odunpazarı meydanında vatandaşlara seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mihalıççık ile ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum” dedi.