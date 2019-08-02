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02.08.2019 - 09:05| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Arter açılıyor

Herkes için erişilebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı hedefleyen Arter, sergiler, etkinlikler, öğrenme, film ve yayınlardan oluşan çok disiplinli programıyla 13 Eylül Cuma günü Dolapdere’deki yeni binasının kapılarını açacak.

Arter açılıyor

Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan “Saat Kaç?” başlıklı serginin yanı sıra “Kelimeler Pek Gereksiz” başlıklı grup sergisi, Altan Gürman retrospektifi, Ayşe Erkmen’in “Beyazımtrak” adlı sergisi, Rosa Barba’nın “Gizli Konferans” başlıklı yerleştirmesi, İnci Furni’nin “Bir An İçin Durdu” adlı kişisel sergisi, Céleste Boursier-Mougenot’nun “offroad, v2” adlı yerleştirmesi görülebilecek. Arter’de konserler, film programları ve söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Arter açılıyor

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.
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