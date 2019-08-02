Arter açılıyor

Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan “Saat Kaç?” başlıklı serginin yanı sıra “Kelimeler Pek Gereksiz” başlıklı grup sergisi, Altan Gürman retrospektifi, Ayşe Erkmen’in “Beyazımtrak” adlı sergisi, Rosa Barba’nın “Gizli Konferans” başlıklı yerleştirmesi, İnci Furni’nin “Bir An İçin Durdu” adlı kişisel sergisi, Céleste Boursier-Mougenot’nun “offroad, v2” adlı yerleştirmesi görülebilecek. Arter’de konserler, film programları ve söyleşiler de gerçekleştirilecek.