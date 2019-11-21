Arto kimdir? Arto kaç yaşında?

Çağla Şıkel, YouTube kanalında 'mini etekle oturma ve kalkma' başlıklı video yayınlamıştı. Ünlü mankenin bu videosunu gören şarkıcı Arto, Çağla Şıkel için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda m…lerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti. Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.

ARTO KİMDİR?

Aslen Ermeni olan ve sahne adıyla tanınan Arto, 1966 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga’dır.

Lisansını 2010 – 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlandı.

1997 yılından itibaren sahnelerde çıkmaya başlayan Arto, bir gece kulübü sahibidir. Sivri çıkışlarıyla bilinen Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.