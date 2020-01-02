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02.01.2020 - 12:17 |

ASDEP başvuru sonuçları açıklandı mı? ASDEP sözlü sınav ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacak. Kasım ayında başlayan süreç hala devam ediyor. Sözleşmeli personel adayları aralık ayının 6'aında biten başvuruların ardından sonuçları merak ediyor. Binlerce başvurunun ardından yalnız belirli sayıda kişi sınava girmeye hak kazanacak. Peki, ASDEP başvuru sonuçları açıklandı mı?

ASDEP başvuru sonuçları açıklandı mı? ASDEP sözlü sınav ne zaman?

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici, Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu sözleşmeli personeli alıyor. Sürecik ilk ayağı sona erdi. Aradan yaklaşık bir ay geçti fakat başvuru sonuçları hala açıklanmadı. Binlerce kişi şimdi sözlü sınavı bekliyor.

ASDEP SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

ASDEP başvuru sonuçları açıklanmış değil. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözlü sınavın net tarihine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecek. 

 

 

Acemi sürücü berber dükkanına daldıÇin'de acemi kadın sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin ve o sırada müşterisi olan küçük çocuğun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.
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