ASDEP başvuru sonuçları açıklandı mı? ASDEP sözlü sınav ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici, Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu sözleşmeli personeli alıyor. Sürecik ilk ayağı sona erdi. Aradan yaklaşık bir ay geçti fakat başvuru sonuçları hala açıklanmadı. Binlerce kişi şimdi sözlü sınavı bekliyor.

ASDEP SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

ASDEP başvuru sonuçları açıklanmış değil. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözlü sınavın net tarihine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecek.