ASDEP başvuru sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

ASDEP 1000 sözleşmeli personel alımı için başvurular 27 Kasım - 6 Aralık tarihinde alındı. On binlerce kişi bu ilana başvururken 4000 kişi sözlü sınava çağrılacak. Bu nedenle heyecan dorukta... Aradan Geçen 18 gün içerisinden adaylar sürekli olarak "ASDEP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aradı. Peki herhangi bir açıklama var mı?

ASDEP SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözlü sınavın net tarihine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecek.