ASDEP başvuruları alınmaya devam ediyor. ASDEP 1000 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 1000 sözleşmeli personel alımı kapsamında adaylardan tercih başvuruları alınmaya başlandı. ASDEP 1000 sözleşmeli personel alımı kapsamında Ortaöğretim, Önlisans, ve Lisans mezunu adaylar arasından alımlar yapılacak. ASDEP 1000 sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamında adaylarda aranan en önemli şartlar arasında KPSS 2018 sınavından puan almış olma şartı aranıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2019/6 tercih işlemleri kapsamında adaylar mezun oldukları eğitim seviyesine göre ÖSYM üzerinden yayımlanan programları inceleyip başvuru işlemlerini ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile gerçekleştirilebilecek.

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