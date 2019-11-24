24.11.2019 - 17:03 |
ASDEP başvuruları alınmaya devam ediyor. ASDEP 1000 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
ASDEP 1000 sözleşmeli personel alımı başvuruları alınmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana başvurular 21 Kasım tarihinde alınmaya başlandı. Ortaöğretim, Önlisan ve Lisans mezunları arasından yapılacak olan 1000 sözleşmeli personel alımı kapsamında adaylarda aranan şartlar arasında 2018 KPSS'den puan almış olma şartı aranıyor. Peki ASDEP başvurusu nasıl yapılır?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 1000 sözleşmeli personel alımı kapsamında adaylardan tercih başvuruları alınmaya başlandı. ASDEP 1000 sözleşmeli personel alımı kapsamında Ortaöğretim, Önlisans, ve Lisans mezunu adaylar arasından alımlar yapılacak. ASDEP 1000 sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamında adaylarda aranan en önemli şartlar arasında KPSS 2018 sınavından puan almış olma şartı aranıyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2019/6 tercih işlemleri kapsamında adaylar mezun oldukları eğitim seviyesine göre ÖSYM üzerinden yayımlanan programları inceleyip başvuru işlemlerini ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile gerçekleştirilebilecek.
Validen kutlama programında 'öğretmen gibi otur' uyarısıKonya'da, Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, bacak bacak üstüne atan öğretmenle kürsüden konuştu. "Öğretmen gibi otur da görelim. Güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz" diyen Toprak, salondakiler tarafından alkışlandı.