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19.11.2019 - 12:07 |

ASDEP nedir? ASDEP personel alımı başvuruları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için ilan yayınlayacaklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası ilk olarak ASDEP'in ne olduğu araştırlmaya başlandı. Ardından da "ASDEP personel alımı başvuruları ne zaman?" sorusu soruldu.

ASDEP nedir? ASDEP personel alımı başvuruları ne zaman?

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) için 1000 personel alınacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi bugün verdi. Bu gelişmenin ardından "ASDEP nedir? sorusu sorulmaya başlandı ve başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı.

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır.

ASDEP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başvurular ile ilgili "1000 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." diye belirtti.

    Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
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