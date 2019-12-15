Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

81 ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici, Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu sözleşmeli personeli alacak. Başvurular 27 Kasım-6 Aralık tarihinde alındı. Aradan günler geçerken her başvuru yapan aday şimdi sözlü sınav tarihlerini araştırıyor.

ASDEP SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözlü sınavın net tarihine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecek.