Asırlık yelkenliler ikinci kez buluştu

100 yaşını aşmış ahşap yelkenliler ikinci kez buluştu. Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu’nun (KÜDENFOR) Kalamış Marina’da düzenlediği Klasik Tekneler Buluşması’nda en büyük ilgiyi iş adamı Rahmi Koç’a ait 116 yaşındaki ‘Romola’ gördü. KÜDENFOR, Setur Kalamış Marina’da geleneksel ahşap yelkenlilerle son teknolojiyle donatılan mega yatları ikinci kez bir araya getirdi. 20 geleneksel teknenin modern teknelerle ilk kez yan yana geldiği etkinliğe Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eker ve Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu da katıldı.

‘Kültürü korumalıyız’

KÜDENFOR Direktörü emekli Amiral Cem Gürdeniz, “15 milyonluk İstanbul’da senede bir gün de olsa klasik tekneleri hatırlayarak bu kültürü korumalıyız. Gelecek kuşaklara tarihi evleri, binaları bırakabiliyoruz ama aynı hassasiyeti gemiler ve deniz araçları için gösteremiyoruz. Deniz kültürü para ile satın alınamıyor. 1930’larda bu kadar tekne yoktu ama kültürü vardı. 1895’te 900 bin kişinin yaşadığı İstanbul’da 35 bin sandal vardı. Bugün 7 kişiye bir otomobil düşüyor ama 2200 kişiye bir tekne düşüyor” dedi.

Okyanusu aştı

Etkinlikte en çok ilgiyi iş adamı Rahmi Koç’a ait ‘Romola’ yelkenlisi çekti. 1903 yılında New York’ta yapılan ve Baltık Denizi seferinin ardından adına yarış başlatılan yelkenlinin buharla çalışan bir makinesi olduğu öğrenildi. 26 metre boyundaki Romola’nın yelken kapasitesi 58 metrekare. Almanya’daki Abeking-Rasmussen Tersanesi’nde 1904’te yapılan 18 metre boyundaki Levent teknesi de 4.5 ton ağırlığındaki kurşun safrasıyla herkesi şaşırttı. Usta gazeteci Necati Zincirkıran’ın yaptırdığı 10 metre boyundaki Neptün de ilgi gördü.