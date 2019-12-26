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26.12.2019 - 13:34 | | DHA

Asistan doktordan acı haber!

İzmir'de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Asistan Dr. Tayfun Özcana (31) yaşamına son verdi.

Asistan doktordan acı haber!

Olay, bu sabah saatlerinde, Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortapedi Servisi'nde görev yapan Asistan Dr. Tayfun Özcana işe gitmeyince, meslektaşları merak etti. Tayfun Özcana'nın hastane yakınındaki evine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girince, kendini asan doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Tayfun Özcana'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FETÖ'CÜLER NEDENİYLE ASKER OLAMAMIŞ

Bekar olan ve yalnız yaşayan Tayfun Özcana'nın, daha önce Kara Harp Okulu 3'üncü sınıfta okurken, FETÖ'cü komutanların baskısına dayanamayıp okulu bıraktığı ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü, bir süre de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Ayrılan ve Atılan Askeri Öğrenciler Platformu Koordinatörlüğü yaptığı öğrenildi.

Yerli otomobilden yeni paylaşım.
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