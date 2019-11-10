Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

AŞK AĞLATIR 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf, para kazanmak için başka bir yola karar verir. Rüzgar ise Ada’ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanır. Çiçek’in öğrendiklerini Yusuf’a söylemesine engel olmaya çalışan Nalan, onu durdurmaya çalışırken merdivenlerden düşmesine neden olur. Yusuf ve Ada, Çiçek’i bulup hayatını kurtarırlar. Hemen ameliyata alınan Çiçeğin durumunu öğrenen Sumru, Fırat ve Hikmet de hastaneye koşarlar. Diğer yandan Mert, hak etmedikleri halde sahip oldukları servetlerini kaybetmemeleri için Rüzgar’ın bir an önce Ada’ya karşı olan duygularını açıklaması ve harekete geçmesi için onu etkiler. İsmail, kendisine kurulan tuzağın farkında değildir. Ada’ya olan duygularını kendisine açıklayan Rüzgar’ın ağır sözleri sonrasında derinden sarsılan Yusuf, para kazanmak için başka bir yola karar verir. Rüzgar ise Ada’ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanır.



AŞK AĞLATIR 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Aşk Ağlatır 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...