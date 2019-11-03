03.11.2019 - 22:33 |
Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9. son bölümde Yusuf, Ada için...
Show TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Aşk Ağlatır 9. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Ada ile Yusuf arasındaki sürpriz gelişme damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AŞK AĞLATIR'IN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada’ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Ada ise Yusuf’tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf’a kızgındır. Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul’da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır. İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail’in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.
AŞK AĞLATIR'IN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...
Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün videosu ortaya çıktı: Öldürün beniBeşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., bir kişiyi yaraladı. Daha sonra denize atlayan şoförün o anlara dair görüntüleri ortaya çıktı.