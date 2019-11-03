Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9. son bölümde Yusuf, Ada için...

AŞK AĞLATIR'IN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada’ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Ada ise Yusuf’tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf’a kızgındır. Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul’da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır. İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail’in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.



AŞK AĞLATIR'IN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...