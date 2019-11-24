Aşk Ağlatır 12. son bölümde Ada, Yusuf'un dedesini buldu ve... 13. yeni bölüm fragmanı...
Show TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Aşk Ağlatır 12. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Yusuf’un dedesini bulan Ada'nın farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AŞK AĞLATIR 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar. Yusuf, Ada’ya ondan vazgeçmeyeceğini söyler. Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddeder. Yusuf’un yaptığına öfkelenen Nalan, dedesini ona karşı kışkırtır ve evi terk edip gitmesine neden olur. Dedesinin gitmesiyle deliye dönen Yusuf, her yerde onu aramaya başlar. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başlar. Çiçek taburcu olur. Fırat’la birlikte, Nalan’ın yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar. Ada’nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru’nun lokantasında işe başlar. Bu arada Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.
AŞK AĞLATIR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...