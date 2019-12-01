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01.12.2019 - 23:12 |

Aşk Ağlatır 13. son bölümde Rüzgar, Ada'yı eve kapattı ve... 14. yeni bölüm fragmanı...

Show TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Aşk Ağlatır 13. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Rüzgar'ın Ada'yı eve kapatması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Aşk Ağlatır 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Ağlatır 13. son bölümde Rüzgar, Ada'yı eve kapattı ve... 14. yeni bölüm fragmanı...

AŞK AĞLATIR 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı atarlar; Yusuf Ada’yu istemeye gider. Nalan’ın Mert’le olmayı denemekten başka şansı kalmamıştır. Aşkını ilan eden Rüzgar, karşılık bulamayınca, kendine hakim olamaz ve Ada’yı kaçırmaya kalkar. Yusuf, Cevdet Yalçın’la iz sürerken, herkes kaybolan Ada’nın peşine düşer.

AŞK AĞLATIR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...

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