Aşk Ağlatır 13. son bölümde Rüzgar, Ada'yı eve kapattı ve... 14. yeni bölüm fragmanı...

AŞK AĞLATIR 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı atarlar; Yusuf Ada’yu istemeye gider. Nalan’ın Mert’le olmayı denemekten başka şansı kalmamıştır. Aşkını ilan eden Rüzgar, karşılık bulamayınca, kendine hakim olamaz ve Ada’yı kaçırmaya kalkar. Yusuf, Cevdet Yalçın’la iz sürerken, herkes kaybolan Ada’nın peşine düşer.



AŞK AĞLATIR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Aşk Ağlatır 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...