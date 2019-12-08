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08.12.2019 - 22:10 |

Aşk Ağlatır 14. son bölümde Yusuf ve Rüzgar hastaneye kaldırıldı ve.. 15. yeni bölüm fragmanı...

Show TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Aşk Ağlatır 14. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Rüzgar'ın Ada'yı eve kapatması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Aşk Ağlatır 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Ağlatır 14. son bölümde Yusuf ve Rüzgar hastaneye kaldırıldı ve.. 15. yeni bölüm fragmanı...

AŞK AĞLATIR 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf ve Rüzgar’ın birbirlerine silah doğrulttuğu ve patlayan silah sesiyle kimin vurulduğunun merak uyandırdığı tanıtımda hastaneye koşan Ada, ameliyathanenin önünde çaresizce bekliyor. Hünkar Balaban’ın, “Kardeşin de senin gibi çok güzel bir genç kız oldu. Sen kalbimin bir yarısı o da öbür yarısı!” sözleri dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor.

AŞK AĞLATIR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...

Kaza yaptı pişkinliği pes dedirtti: Öpüyorum siziSultanbeyli TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yeşil alana çıktı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
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