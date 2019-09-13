Aşk Ağlatır 2. bölüm 3. fragmanı... İstanbullu kahraman oldu

Pazar günleri ekrana gelen Aşk Ağlatır dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır yeni bölümde İstanbullu ile Ada'nın yolları ayrılıyor. Yusuf cezaevine gönderilirken Ada Eminönü'nde çaresizce Yusuf'u bekliyor. Dayı İsmail ise fellik fellik Ada'yı arıyor. Daha sonra bir mucize gerçekleşiyor ve İstanbullu ile Ada'nın yolu bir kez daha kesişiyor.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk Ağlatır 1. Bölümünde; Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat’ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada’ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf’un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada’nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada’nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada’yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.