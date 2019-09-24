Aşk Ağlatır 4. yeni bölüm 2. fragmanı... Yusuf Ada'dan kaçıyor

Aşk Ağlatır 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır yeni bölümde Ada Mustafa'yı yaralıyor. Mustafa ölüm kalım mücadelesi verirken Dayı bu durumun kendi lehine olduğunu düşünüyor. Ada polise ifade verirken Nalan ise Yusuf'a ondan uzak durmasını söylüyor. Çeşitli nedenlerle Yusuf Ada'dan uzak dururken talihsiz kadın Yusuf'un kendisinden neden kaçtığını sorguluyor.

Hastanede yatan Nalan’ın Yusuf’a, Ada’dan uzak durmasını söylediği heyecan dolu tanıtımda Ada, polise ifade veriyor. Ada’nın yanına gittiğinde Rüzgar’ı gören Yusuf ise büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yusuf’un kendisinden kaçtığını düşünen Ada’nın gözyaşları izleyenleri derinden etkilerken, ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Hastaneye gelen Mert ile Yusuf’un karşılaştığı anlar ve yaşanacaklar merak uyandırıyor.