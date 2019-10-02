Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Nalan kıskançlık krizinde

Aşk Ağlatır 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatı yeni bölümde Ada soğuk ve eşyasın evinde büyük zorluklar yaşıyor. Hastalanan Ada'ya bakma görevi yine Yusuf'a düşüyor. Yusuf'un Ada ile ilgilenmesi Nalan'ın sinirini bozarken Nalan, Ada'nın evinin penceresini indiriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk Ağlatır son bölümde ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılmış olan Nalân bu olayı Yusuf ve Ada aşkını imkânsız hale getirmek niyetiyle acımasızca kullanır. Sözde Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalân’a hayat boyu bağlılık sözü verir. Ada ise derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgâr’ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgâr’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar. Rüzgâr gibi anlayışlı, yardımsever bir insanın anne ve babası ne kadar zor olabilir ki?