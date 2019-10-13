Aşk Ağlatır 6. bölüm fragmanları! Ada, Yusuf'a aşkını itiraf ediyor

Aşk Ağlatır dizisi bu akşam Show TV ekranında izleyici iel buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı, Eda Şölenci, Oktay Çubuk ve Deniz Altan yer alıyor. Aşk Ağlatır 6. bölümde bu akşam Ada, Nalan'ı başka bir adamla öpüşürken görür. Ada, Nalan ve Yusuf arasında bir şeyler yaşandığını düşünüp Nalan'a kendisini gördüğünü itiraf eder. Öte yandan Ada hakkında gizli gerçekleri öğrenen Neriman eşi Yıldırım ile birlikte Ada'nın yaşadığı eve gider.

Yıldırım gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Rüzgar, Ada'ya her geçen gün biraz daha aşık olurken Ada ise Yusuf'a olan aşkını itiraf eder. Aşk Ağlatır 6. bölümü ile bu akşam Show TV'de...

AŞK AĞLATIR 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AŞK AĞLATIR 6. BÖLÜM 3. FRAGMANI