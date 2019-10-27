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27.10.2019 - 22:57 |

Aşk Ağlatır 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nalan'ın hamileliği Ada ve Yusuf'u...

Show TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Aşk Ağlatır 8. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Nalan'ın hamileliğinin Ada ve Yusuf'u ayırması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Aşk Ağlatır 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Ağlatır 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nalan'ın hamileliği Ada ve Yusuf'u...

AŞK AĞLATIR'IN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf, Nalan’a geri döner ama çok mutsuzdur; aklı, kalbi biricik aşkı Ada’dadır. Her fırsatta Ada’yla görüşebilmenin, onun yanında olabilmenin yollarını arar. Nihal, hastaneden taburcu edilen Yıldırım’a evde bakım hizmeti vermesi için Ada ile anlaşır. Ada Özben ailesinin evinden çalışmaya başlar. Rüzgar bu karara çok sevinir. Ada’yla yakınlaşabilmek için eline bir fırsat geçmiştir. Yıldırım’ı sırrı saklaması için ikna eden Nihal ve Mert biraz olsun rahatlamıştır. Ancak hiç hesaba katmadıkları bir şey olur.

AŞK AĞLATIR'IN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...

Polis memuru not bırakıp intihar ettiKütahya'da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde oğluma iyi bakın diye not bıraktıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.
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