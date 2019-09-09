Aşk Ağlatır konusu nedir? Aşk Ağlatır oyuncuları kimlerdir?

AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Dizide, taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.

AŞK AĞLATIR OYUNCU KADROSU



Deniz Can Aktaş - Yusuf Eren



Hafsanur Sancaktutan - Ada Meryem Varlı



Yağız Can Konyalı - Rüzgar Özben



Eda Şölenci - Nalan Demirci



Oktay Çubuk - Fırat Yıldız



Deniz Altan Çiçek - Ekmeksiz



AŞK AĞLATIR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



