09.09.2019 - 23:40
Aşk Ağlatır konusu nedir? Aşk Ağlatır oyuncuları kimlerdir?
Show TV'nin yeni dizilerinden Aşk Ağlatır, bugün ilk bölümüyle bir kez daha ekranlara geliyor. Pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk Ağlatır dizisi ile ilgili en çok merak edilen Aşk Ağlatır dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir sorularının cevaplarını bir araya getirdik...
AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?
Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Dizide, taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.
AŞK AĞLATIR OYUNCU KADROSU
Deniz Can Aktaş - Yusuf Eren
Hafsanur Sancaktutan - Ada Meryem Varlı
Yağız Can Konyalı - Rüzgar Özben
Eda Şölenci - Nalan Demirci
Oktay Çubuk - Fırat Yıldız
Deniz Altan Çiçek - Ekmeksiz
AŞK AĞLATIR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI