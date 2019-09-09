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09.09.2019 - 23:40

Aşk Ağlatır konusu nedir? Aşk Ağlatır oyuncuları kimlerdir?

Show TV'nin yeni dizilerinden Aşk Ağlatır, bugün ilk bölümüyle bir kez daha ekranlara geliyor. Pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk Ağlatır dizisi ile ilgili en çok merak edilen Aşk Ağlatır dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Aşk Ağlatır konusu nedir? Aşk Ağlatır oyuncuları kimlerdir?

AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Dizide, taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.

AŞK AĞLATIR OYUNCU KADROSU

Deniz Can Aktaş - Yusuf Eren

Hafsanur Sancaktutan - Ada Meryem Varlı

Yağız Can Konyalı - Rüzgar Özben

Eda Şölenci - Nalan Demirci

Oktay Çubuk - Fırat Yıldız

Deniz Altan Çiçek - Ekmeksiz

AŞK AĞLATIR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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