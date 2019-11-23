Aşk tuzağı çetesinin kadın lideri! Ağına düşürdüğü erkekleri eve çağırıp gasp etti

13 Kasım günü Mustafa Ş. isimli bir şahısla, yine internet üzerinden yayın yapan bir arkadaşlık sitesi vasıtasıyla tanışıp irtibat kuran 22 yaşındaki Emine B. isimli kadın, 42 yaşındaki adamı cinsel birliktelik için İstiklal mahallesinde bulunan bir adrese çağırdı. Sabah saat 10.00'da gerçekleşen buluşmanın ardından fazla bir süre geçmeden adrese gelen 2 erkek şahıs, "bu kadın bizim kardeşimiz, bunu nasıl yaparsın" diyerek silah çekip Mustafa Ş.yi etkisiz hale getirdi.

Senaryo gereği Emine B.nin adresten kaçmasına izin veren 24 yaşındaki Barış B. ve 22 yaşındaki Yusuf Ş.isimli şahıslar, etkisiz hale getirdikleri Mustafa Ş.nin cebinde bulunan 7 bin 400 lira parasını aldıktan sonra, çıplak fotoğraflarını çekip silah doğrultarak 35 bin liralık senet imzalattı.



Zorla imzalatılan senet ile paraları aldıktan sonra adresten ayrılan 2 çete mensubu, 2 gün sonra Mustafa Ş.yi telefonla arayarak imzaladığı 35 bin liralık senetin ödemesini yapmasını aksi takdirde çıplak fotoğraflarını internetten yayınlayacaklarını söyleyerek tehditte bulundu.

OPERASYON DÜZENLENDİ



Tehdit üzerine karakola giden ve kendisini ve eşini arayan bazı şahısların telefonla tehditte bulunarak para istediği şikayetinde bulunan Mustafa Ş.nin suç duyurusuyla başlatılan çalışmada, polis kontrolünde Mustafa Ş. tarafından ödeme yapacağı ifade edilerek Dudullu mahallesinde bir adrese çağrılan Barış B.ve Yusuf Ş. isimli şahıslar suç üstü yakalanıp gözaltına alındı.

İki çete mensubunun ifadesi doğrultusunda devam ettirilen soruşturma da suç olayını organize eden ve çeteye liderlik yaptığı belirlenen Zübeyde S. isimli kadınla suç senaryosunda yer alan Emine B.isimli kadın da aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 4 kişlik aşk çetesinin "nitelikli yağma" olarak adlandırılan benzer suçtan sabıkalı olduğu belirlendi. Yine, benzer yöntemlerle çok sayıda suça karıştığı ve bir çok vatandaşı mağdur ettiği bilgisi üzerinde durulan çetenin mağdurlarının aile ve rezillik korkusu nedeniyle çeteden şikayetçi olmadığı öğrenildi.