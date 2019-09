Diriliş Ertuğrul'da Aslıha Karalar rüzgarı esecek. 2017 Best Model of Turkey güzeli seçilen Karalar, dizide Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u oynayacak. Dizi yakın zamanda başlayacak ve şu sıralar "Aslıhan Karalar kimdir?" sorusu gündemde...

ASLIHAN KARALAR BİYOGRAFİSİ

1999 senesinde dünyaya gelen Aslıhan Karalar aslen Ankara’lıdır. Ankara Bilkent Uluslararası Labaratuvar Lisesi mezunu olan Karalar Elektrik ve elektronik mühendisleridir. Yaşantısını bir süre İngiltere’de sürdüren Aslıhan başkent Londra’da Kings College’de İşletme okumuştur.

2017 yılında Kıbrıs Girne’de düzenlenmiş olan Best Model of Turkey yarışmasını kazanan Aslıhan Karalar 11 Aralık 2017 yılında Fransa Paris’te Best Model Of The World’de Türkiye’yi temsil etti.

Son olarak 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Ebru Özkan, Murat Aygen ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Şahin Tepesi dizisinde Ezgi rolünü oynadı.