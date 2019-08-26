Asmalılar Alman çifti bekliyor

Almanya’nın Nürnberg şehrinde yaşayan insan kaynakları uzmanı Norbert Schlögl ve eşi hemşire Angelika Schlögl çifti, bundan tam 9 yıl önce emekli olduktan sonra evlerini satarak 14 metre boyundaki bir katamaran satın aldı. İki kez kalp krizi geçiren 66 yaşındaki Norbert ile alerjik rahatsızlığı olan eşi Angelika, ömürlerini sağlıklı şekilde geçirecekleri bir liman kenti aramak için deniz yolculuğuna çıktı.

Çift, Kızılderili dilinde “Cesur” anlamına gelen “Enapay” ismini verdikleri katamaranla Karadeniz üzerinden İstanbul’a geldi. Bir rastlantı sonucu girdikleri Büyükçekmece Mimar Sinan Marinası’nda 2 yıl kadar yaşayan çift, tedavi olmak için sık sık Almanya’ya gittikleri için İstanbul’a yakın bir balıkçı köyünde yaşamak istedi. Marmara Adası’nın doğusundaki Asmalı’nın sakin bir balıkçı köyü olduğunu öğrenen çift tekneleriyle hayalini kurdukları bu yere geldi.

‘Haber alamıyoruz’

Schlögl çifti, 5 yıl boyunca Asmalı’da yaşadı. Köy halkıyla yakın ilişki kuran çift, Türkçe öğrendi. Yılın belli dönemlerinde de tedavi için Almanya’ya gidip geldi. En son 2017’de Almanya’ya giden çift, bir daha geri dönmedi. Kısa sürecek ayrılık için Asmalı muhtarı Yavuz Balta ve halkıyla vedalaşan çift, tekneleriyle ilgilenmesi için İstanbul’da yaşayan arkadaşları Ali Canca’ya da vekalet verdi. Ancak bu gidişten sonra çift geri dönmedi.

Canca’ya sağlıklarının kötü olduğunu ve tedavi gördüklerini söyleyen mesaj gönderdi. Asmalı halkı ise kendilerinden saydıkları hatta aileden biri olarak gördükleri Schlögl çiften 2 yıldır haber alamadıklarını için üzgün. Köy muhtarı Yavuz Balta, “Evlerini satıp adaya yerleştiklerini biliyoruz. Çok çabuk kaynaştık ve bizden insanlar oldular. Almanya’ya giderlerdi ama 2 ay sürmeden dönerlerdi. Akrabalarımızdan haber alamıyor gibi endişeliyiz. Sahipsiz tekneyi gördükçe üzülüyoruz, yasal mirasçıları kim bilmiyoruz” dedi.

Alman çiftin Türkiye’de yaşamaktan çok mutlu olduklarını belirten Ali Canca, katamaranları limanda bağlı olan çiftin yasal mirasçılarından gelecek haberi heyecanla beklediklerini söyledi.

‘Öldüklerini düşünmek istemiyoruz’

Çiftin en yakın arkadaşı Ali Canca, Schlögl çiftiyle 9 yıl önce teknelerindeki sorun nedeniyle sığındıkları Büyükçekmece’de tanıştıklarını söyledi. Çiftle dost olduklarını anlatan Canca, “Bizim liman inşaata girince sakin bir kasaba aradılar ve Asmalı’yı bulduk. Angelika’nın alerjisi vardı çok dikkat etmesi gerekiyordu. Norbert ise 2 kez kalp krizi geçirmiş, 8 hafta hastanede kalmıştı. Aralıklarla tedavi olmak için ülkelerine giderlerdi ama hemen dönerlerdi. Norbert’i 15 ay önce aradım, hastanede olduğunu konuşamayacak kadar halsiz ve kötü olduğunu söyledi. Bir süre daha mesajlaştık ama sonra irtibatımız kesildi. Öldüklerini düşünmek istemiyoruz” diyerek, endişelerini dile getirdi.