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12.09.2019 - 16:14

ATA AÖF akademik takvim! Ders kayıtları, kayıt yenileme tarihleri, sınavlar ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının başında arayışa başladı. ATA AÖF öğrencileri, ders kayıt tarihlerini, kayıt yenileme tarihlerini ve ATA AÖF sınavlarının ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 yılının akademik takvimini paylaştı.

ATA AÖF akademik takvim! Ders kayıtları, kayıt yenileme tarihleri, sınavlar ne zaman?

ATA AÖF YATAG GEÇİŞ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yatay Geçiş başvuruları devam ediyor. 2 Eylül 2019 Tarihinde başlayan ATA AÖF Yatay Geçiş işlemleri 20 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

Yatay Geçiş başvuru sonuçları 27 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak. Kesin kayıt işlemleri 30 Eylül - 2 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak. Yedek kayıt işlemleri ise 3-4 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE

ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt işlemleri, 11 Mayıs'ta başlamıştı. ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt işlemleri, 4 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.

Kesin kayıt işlemleri ise 26 Ağustos - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.

Uluslararası öğrenci (sınavsız) kayıtlar 23 Eylül - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.

ATA AÖF GÜZ YARIYILI DERS KAYITLARI

ATA AÖF akademik takvim Ders kayıtları, kayıt yenileme tarihleri, sınavlar ne zaman

 

 

 

 

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