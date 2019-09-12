ATA AÖF akademik takvim! Ders kayıtları, kayıt yenileme tarihleri, sınavlar ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının başında arayışa başladı. ATA AÖF öğrencileri, ders kayıt tarihlerini, kayıt yenileme tarihlerini ve ATA AÖF sınavlarının ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 yılının akademik takvimini paylaştı.
ATA AÖF YATAG GEÇİŞ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yatay Geçiş başvuruları devam ediyor. 2 Eylül 2019 Tarihinde başlayan ATA AÖF Yatay Geçiş işlemleri 20 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.
Yatay Geçiş başvuru sonuçları 27 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak. Kesin kayıt işlemleri 30 Eylül - 2 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak. Yedek kayıt işlemleri ise 3-4 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.
ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE
ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt işlemleri, 11 Mayıs'ta başlamıştı. ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt işlemleri, 4 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.
Kesin kayıt işlemleri ise 26 Ağustos - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.
Uluslararası öğrenci (sınavsız) kayıtlar 23 Eylül - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.
ATA AÖF GÜZ YARIYILI DERS KAYITLARI