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10.09.2019 - 10:32

ATA AÖF ders kayıtları ne zaman? ATA AÖF sınav tarihleri! (2019-2020)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının ders kayıt tarihleri ve ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. ATA aÖF öğrencileri ise harekete geçti. Peki ATA AÖF ders kayıtları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?

ATA AÖF ders kayıtları ne zaman? ATA AÖF sınav tarihleri! (2019-2020)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının akademik takvimi yayımlandı. ATA AÖF öğrencileri ise takvimi incelemek için arayışa koyuldu. İşte merakla araştırılan o günler haberimizde...

ATA AÖF DERS KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı ders kayıtları, 16-22 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

Mazeretli Güz yarıyılı ders kayıtları ise 23-29 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı sınavları,

Ara (vize) sınavları : 16-17 Kasım 2019
Yarıyıl sonu (final) sınavları: 28-29 Aralık 2019
Güz yarıyılı Bütünleme sınavı: 01-02 Şubat 2019

 

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