ATA AÖF ders kayıtları ne zaman? ATA AÖF sınav tarihleri! (2019-2020)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının akademik takvimi yayımlandı. ATA AÖF öğrencileri ise takvimi incelemek için arayışa koyuldu. İşte merakla araştırılan o günler haberimizde...

ATA AÖF DERS KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı ders kayıtları, 16-22 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

Mazeretli Güz yarıyılı ders kayıtları ise 23-29 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı sınavları,

Ara (vize) sınavları : 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl sonu (final) sınavları: 28-29 Aralık 2019

Güz yarıyılı Bütünleme sınavı: 01-02 Şubat 2019