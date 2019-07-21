ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezuniyet üç ders sınavı için heyecan dorukta. Sınav gününe az bir süre kala, ATA AÖF sınav giriş yerleri adaylara bildirildi. Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine sınav için önemli hatırlatmalarda bulundu. İşte detaylar...

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

"Önemli Hatırlatma

Bilindiği üzere Fakültemiz tarafından yapılmakta olan Ara (vize), Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Mezuniyet Üç Ders sınavlarına giriş için gerekli belgeler, Fakültemiz resmi internet sayfası olan www.ataaof.edu.tr adresinde, sosyal medya hesaplarımızda ve her sınav öncesinde sistemimizde kayıtlı olan cep telefonu numaralarınıza gönderilen SMS mesajı ile sizlerle sürekli olarak paylaşılmaktadır.

Sınav güvenliği açısından, bağlı olduğumuz Yükseköğretim Kurulunun talimatları çerçevesinde Ülkemizdeki merkezi sınav yapan diğer tüm kurum ve kuruluşlar gibi bu kural ve düzenlemelere uymamız bir zorunluluktur.

Gerçekleştirdiğimiz sınavlar esnasında, 81 ilde bulunan koordinatörlüklerimiz ve illerdeki sınav görevlilerimiz tarafından Fakültemize yapılan bildirimler ile sınav sonrasında tarafımıza ulaşan tutanaklardan çokça öğrencimizin sınava girişte özellikle kimlik belgesi ile ilgili sorun yaşadığı anlaşılmaktadır.

Bu açıdan, sınavlarda herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için sınava girişte yanınızda mutlaka bulundurmanız gereken 2 belge aşağıda verilmiştir:

1. OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi

2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi)

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

Ayrıca;

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Bazı yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”

bulunan öğrenciler sınava girebilir.

Önemle hatırlatır, başarılar dileriz."