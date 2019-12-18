Atiye dizisi ne zaman yayınlanacak? Atiye konusu nedir? Atiye oyuncuları kimler, Atiye nerede çekiliyor?

Atiye ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı belli oldu. İzleyici kitlesinin sabırsızlıkla beklediği Atiye ilk fragmanıyla büyük ilgi gördü. Atiye'nin yayınlanan ilk fragmanında yayın tarihi de duyuruldu. İlk sezonunun 8 bölümden oluştuğu Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Peki Atiye dizisinin konusu nedir? Atiye oyuncuları kimler? Atiye ne zaman ve nerede yayınlanacak? İşte dizi hakkında merak edilenler...

ATİYE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atiye ilk bölümüyle 27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanacak.

ATİYE NEREDE YAYINLANACAK?

Senaryosunu Jason George ve Nuran Evren Şit'in birlikte kaleme aldıkları, fantastik ve aksiyon türündeki Atiye, Yazar Şengül Boybaş'ın Karakalem ve Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmıştır.

Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi olan Atiye, Netflix üzerinden izleyici ile buluşacak.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Meral Çetinkaya

Hazal Türesan

Cezmi Baskın

Tim Seyfi

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleştirilmektedir.

Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür.

ATİYE KONUSU NEDİR?

İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.

ATİYE FRAGMAN