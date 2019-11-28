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28.11.2019 - 11:29 |

Atiye fragmanı yayınlandı | Atiye konusu nedir?

İnternet platformu Netflix'te yayınlanacak olan ikinci yerli dizi olan Atiye'den ilk fragman geldi. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye fragmanı ile şimdiden merak konusu oldu. Peki, Atiye 1. bölümü ne zaman yayınlanacak?

Atiye fragmanı yayınlandı | Atiye konusu nedir?

190'dan fazla ülkede hizmet veren Netflix, ikinci Türk dizisi olan Atiye için geri sayımı başlattı. Başrolünde Beren Saat'in yer aldığı Atiye ilk fragmanı izleyici ile buluştu. Atiye'nin 27 Aralık'ta izleyici ile buluşması bekleniyor.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE İLK FRAGMAN

Saros Körfezi'ne batırılan eserler, ilk kez görüntülendi!Edirne’nin Enez ilçesinde, Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yapay resif oluşturulma amacıyla denize batırılan, ilçenin kültürel mirasını yansıtan objeler ve Enez Kalesi surlarının kopyaları, su altında ilk kez görüntülendi.
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Atiye fragmanı yayınlandı | Atiye konusu nedir?

Atiye fragmanı yayınlandı | Atiye konusu nedir?

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