Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Atiye dizisinin konusu, Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

ATİYE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NEREDE YAYINLANACAK?

Atiye dizisi Netlflix'te yayınlanacak. Atiye dizisinin yayın tarihi ise 27 Aralık 2019...

ATİYE FRAGMAN