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03.12.2019 - 17:22 |

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

İnternet dizisi olan Atiye'nin ilk fragmanı yayınlandı. Başrolde Beren Saat ve Mehmet Gündür'ün yer aldığı Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Atiye dizisi nerede yayınlanacak? İşte Atiye dizisini izlemek isteyenlerin bilmesi gerekenler...

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Atiye dizisinin konusu, Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat
Mehmet Günsür
Metin Akdülger

ATİYE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NEREDE YAYINLANACAK?

Atiye dizisi Netlflix'te yayınlanacak. Atiye dizisinin yayın tarihi ise 27 Aralık 2019...

ATİYE FRAGMAN

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